أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 11:24 ص 9/10/2023 11:24:50 AM

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار خلال مستهل التعاملات الصباحية الأحد في بورصة الدواجن، حيث شهدت الأسعار استقرارا خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية:

أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 350 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 250 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 95 جنيها للكيلو.

اسعار البط اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 85 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 67 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 50 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 53 جنيها للكيلو.

أسعار النعام اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (فرنساوي) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 50 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها للكيلو.