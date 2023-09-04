شعبة الدواجن بالجيزة: لدينا فائض وننتج 4 ملايين فرخ يوميًا

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن هناك استقرار تام في سوق الدواجن، حيث إن السوق يعمل بكامل طاقته، لافتاً إلى أن لدينا فائض في الإنتاج خلال الفترة الحالية، والأسعار تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيها من المزرعة وهي أسعار مناسبة للمستهلك والمنتج.

إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين فرخ يوميًا

ولفت إلى أن إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين فرخ يومياً، كما أن جزءًا كبيرًا يتم تصديره الآن على هيئة مجزأت دواجن، وقد تم تصدير ما يقرب من 100 ألف طن من مجزأت الدواجن إلى عدد من الدول العربية ومنها "السعودية والكويت والإمارات" وعدد من الدول الأفريقية.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للنهوض بالقطاع مرة أخرى، بعد الأزمة التي تعرض لها منذ مارس 2021، والتي لها آثار على القطاع، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار البيض نتيجة إلى زيادة الطلب عليه بالتزامن مع المصايف، حيث يستخدم في عمل الحلويات لذلك هناك طلب كبير على البيض خلال الفترة الحاليةن ومن المتوقع عودة الأسعار مرة أخرى مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

القطاع يحتاج إلى 900 ألف طن شهريًا من الذرة الصفراء وفول الصويا

وأضاف السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، القطاع يحتاج إلى 900 ألف طن شهريًا من الذرة الصفراء وفول الصويا، وهذا نفس الاستهلاك قبل الأزمة وذلك دليل على عودة كمية كبيرة من القطاع مرة أخرى إلى المنظومة، لافتاً إلى أن القطاع يشهد تراجعًا بنسبة 40% في أسعار أعلاف الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع أكبر في أسعار الدواجن.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن البيضاء اليوم بلغت 59 جنيهًا في المزرعة، والفراخ البلدية 112 جنيهًا، بينما بلغت أسعار طبق البيض 119 جنيهًا للأبيض و 124 جنيهًا للبلدي في المزرعة، وسجلت أسعار الكتكوت عمر اليوم في بورصة الدواجن سعر 21 جنيهًا.