شعبة الدواجن بالجيزة: الإمارات تستعد لضخ مليار دولار استثمارات بالقطاع

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وتستعد في الوقت الحالي لتصدير 175 ألف طن من الدواجن المجمدة إلى السعودية بواقع 100 ألف طن، والكويت والإمارات 75 ألف طن، عقب عيد الأضحي المبارك.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جرى التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة الجيزة، لتصدير تلك الكميات، مشيراً إلي أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي أيضا من بيض المائدة، وتم الاتفاق على زيادة الصادرات منه.

وتابع أنه جرى الاتفاق على ضخ استثمارات أجنبية جديدة في قطاع الدواجن خلال الفترة القادمة، أهمها ما قيمته مليار دولار من دولة الإمارات، تستهدف قطاعات “الجدود والبياض والتسمين والأمهات”، وكان الاتفاق يتضمن تصدير الدواجن المبردة والمجمدة والمطهية ونصف المطهية، واشترط الجانب الإماراتي تفعيل القانون 7 لعام 2008 بعدم تداول الدواجن الحية، ولكن تداولها مبردة ومجمدة.

وأضاف السيد أن قطاع الدواجن يشهد انتعاشة جديدة بعد اللأزمة التي مر بها، حيث أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتوفير خامات الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا، حيث تراجعت أسعار الخامات بشكل كبير خلال الفترة الأخير، خاصة أسعار الذرة الصفراء والتي شهدت هبوطا كبيرا، مشيراً إلى أن الدولة ممثلة في هيئة السلع التمونية ساهمت في ذلك من خلال دخول شحنات من الذرة الصفراء تصل إلى 110 ألف طن، مع الإفراجات المستمرة للأعلاف من قبل وزارة الزراعة، ما أوجد توازنا تاما في الأسواق تسبب في تراجع الأسعار.

وتوقع السيد تراجعا كبيرا في أسعار الدواجن خلال الأيام القادمة، حيث أنه من المتوقع أن تصل أسعار الدواجن إلى 58 جنيها نتيجة دخول دورات جديدة وعودة صغار المربيين إلى القطاع مرة أخرى، لافتا إلى أنه هناك تراجع أيضا في أسعار الكتاكيت ما ينعكس على السعر النهائي للدواجن.