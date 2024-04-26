آخر أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 26-4-2024| درجات الحرارة فى مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتراجع درجات الحرارة وتنكسر الموجة شديدة الحرارة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام السابقة، وتسجل درجات الحرارة تراجعا بنحو 5 درجات على أغلب الأنحاء، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي آخر أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 26-4-2024| درجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار نهارًا على القاهرة، لطيف ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، بعد أن بدأت بالفعل الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف مقارنة باليومين الماضيين بمعدل هبوط حوالي 5 درجات بسبب وصول دفعات ضعيفة من الكتل الهوائية المعتدلة في طبقات الجو.

وتابع خبراء الأرصاد الجوية أنه مع زيادة اندفاع هذه الكتل خلال الساعات الباقية من اليوم وعلى مدار الليلة يحدث نشاط عشوائي للرياح من حين لآخر على مختلف مناطق الجمهورية، ولكن بسبب حمل الرياح كميات كبيرة من الرطوبة فقد لا يشعر البعض بالانخفاض وعدم الارتياح.

ويتسبب نشاط الرياح في إثارة الرمال والأتربة أحيانًا وتكون بعض المناطق سماؤها مُغبرة حتى أوقات الليل مع الإحساس بوجود أتربة في الجو.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، حيث تشكل السحب، وقد تسقط منها أمطار خفيفة أو قطرات على أماكن محدودة جدًا، ولا تستمر سوى لدقائق أو أوقات قليلة وتنقطع بشكل غير مؤثر.

وتكون حالة الطقس مائلة للحرارة نهارًا، مع الشعور بأجواء مائلة للبرودة ليلًا خاصة مع الأوقات المتأخرة على المناطق الشمالية والتي قد تستدعي ارتداء جواكت خفيفة لمن يتواجد خارج المنزل لأوقات منتصف الليل أو ما يليها.

وتنشط الرياح على المناطق الشمالية لكن دون وجود أتربة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة للعظمى

مدن القناة 29 درجة للعظمى.

السواحل الشمالية الغربية 22 درجة للعظمى.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 درجة للعظمى.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 35 درجة للعظمى.