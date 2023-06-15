الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس شعبة الدواجن بالجيزة: جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار والطبيعي 60 جنيها للكيلو

سامح السيد رئيس
سامح السيد رئيس شعبة الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، إن أسباب ارتفاع الدواجن يرجع إلي جشع التجار، وهما يهدمون ما يقوم به القيادة السياسية لضبط الأسعار لذلك يجب تشديد الرقابة علي الأسواق، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت من 62 جنيها إلي 70 جنيها للكيلو في أسبوع.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن أسعار الأعلاف  تراجعت بنسبة كبيرة قد تصل إلي 48% في الذرة الصفراء حيث كانت تسجل 20000 الف جنيها للطن وتصل الآن حاليا إلى حوالي 11000 جنيها للطن، وتراجع فول الصويا أكثر من 25% حيث كان يسجل 42000 جنيه للطن، ويصل الأن إلى 28000 جنيه للطن.

وأشار " السيد "، إلي أن الأسعار التي تتناسب مع تراجع أسعار أعلاف الدواجن الأن هي ما بين 60 إلى 62 جنيها من المزرعة، حيث أن تكلفة الكيلو الآن يسجل 55 جنيها للكيلو علي المنتج، وتوقع إن تتراجع الأسعار إلي 62 جنيها خلال أيام عيد الأضحى، وسوف تستقر علي 62 جنيها من بداية شهر أغسطس

وتوقع سامح السيد أن ترتفع أسعار الدواجن مرة أخري مع بداية المصايف، حيث يرتفع الطلب علي الدواجن وعلي البيض، لتصل إلي 72 جنيها للكيلو، نتيجة لزيادة الطلب حيث أن الدواجن وبيض المائدة من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين وتعتمد علي العرض والطلب.

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن غرفة الجيزة التجارية إرتفاع الدواجن اليوم جشع التجارة

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