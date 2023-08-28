شعبة الدواجن: لا يوجد لدينا أزمة.. ومخزون الذرة الصفراء يكفي حتى 4 شهور

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن العالم يشهد حرب غذائية شرسة نتيجة إلى زيادة الجفاف والفيضانات في عدد من الدول، إضافة إلى النزاعات الروسية الأوكرانية، حيث أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، لافتاً إلى أن الأزمة أثرت على سوق الدواجن بشكل واضح ولكن مصر أصبحت الأن تجد دول بديلة في استيراد خامات الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا.

مصر تستورد ما يقرب عن 90% من الخامات

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تستورد ما يقرب عن 90% من خامات الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا من الخارج، ولكن الحكومة المصرية تسعى جاهدة إلى توفير خامات الأعلاف، لافتاً إلى أن الأزمة العالمية وزيادة أسعار الدولار من 15 إلى 35 دولارا جعلت هناك فجوة كبيرة في السوق من خلال توفير العملة.

وأشار إلى أن مصر الآن لديها مخزون من الذرة الصفراء المحلي يكفي حتي 4 شهور قادمة في الموسم الحالي 2023، حيث أن عدد كبير من المزارعين قام بزيادة الرقعة لزراعية نتيجة إلى وضع أسعار استرشادية والتي شجعت الفلاح على زيادة الرقعة الزراعية.

حجم استهلاك مصر من الذرة الصفراء يصل إلى مليون طن

وكشف رئيس شعبة الدواجن عن أن حجم استهلاك مصر من الذرة الصفراء يصل إلى مليون طن شهرياً و6 ملايين طن شهريا من فول الصويا، قبل الأزمة ولكن الأن أصبح الاستهلاك الشهري من الذرة الصفراء يصل إلى 600 ألف طن، بينما تراجع استهلاك الفول الصويا ليصل إلى 360 ألف طن في الشهر، نتيجة إلى خروج عدد كبير من القطاعات منذ بداية الأزمة.

وعن إنتاج مصر من الدواجن، أوضح أن مصر كانت تنتج مليون ونصف طائر في السنة، والآن أصبحت تنتج 9 ملايين طائر في السنة، وأما عن إنتاجها من بيض المائدة فكانت تنتج 14 مليار بيضة في السنة والآن تنتج 9 ونص مليار بيضة، نتيجة إلى تراجع القوى الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي في مصر في أمان ولكن هناك ارتفاع في الأسعار.