«شعبة الدواجن»: انخفاض أسعار الفراخ لـ60 جنيهًا

قال الدكتور عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدواجن في المزرعة انخفض لـ60 جنيهًا للكيلو، لكن الحلقات الوسيطة تتحكم بشكل غير طبيعي في الأسعار، فلا يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار.

سعر الفراخ للمستهلك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مفروض أقصى سعر للمستهلك 68 جنيهًا للكيلو، ولابد من الرقابة الصارمة، لأنه رغم انخفاض سعر الفراخ 4 جنيهات، في المزرعة، تبقى كما هي في المحلات".

سعر البيض للمستهلك

ولفت إلى أن سعر كرتونة البيض انخفض ليتراوح بين 100 لـ104 جنيهات، ولا بد من أخذ السعر الاسترشادي كتسعيرة جبرية، لأن الأسعار تنخفض على مستوى العالم.

وختم: "أتمنى الإنتاج يزيد وتنخفض أكثر في ظل انخفاض مستلزمات الإنتاج".