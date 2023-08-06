شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار مرة أخرى

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الساعات القليلة الماضية، وذلك نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية على الدواجن تزداد بنسبة تصل إلى 20% في نفس الفترة التي ترتبط بالمصايف.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. فالأسعار المرتفعة للأعلاف لم تؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن، وإنما ستؤثر على المدى الطويل.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف بدأت في التراجع مرة أخرى، حيث تراجع سعر طن الأعلاف بمقدار 500 جنيه ليصل إلى 22,500 جنيه اليوم، بعدما سجل 23,000 جنيه للطن يوم أمس. وأكد أن هذا الارتفاع يعود إلى الأسعار العالمية.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، أن أسعار الدواجن ارتفعت من 56 جنيهًا إلى 60 جنيهًا في المزرعة، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الأسعار اليوم في المزرعة تسجل 60 جنيهًا لكيلو الدواجن التسمين، وتصل إلى المستهلك بـ67 جنيهًا، والكتكوت يسجل ما بين 9 إلى 11 جنيهًا وطبق البيض يسجل 102 جنيه للطبق، ويصل إلى المستهلك بـ110 جنيهات للطبق.

وتوقع تراجع أسعار الدواجن مع بداية شهر سبتمبر نتيجة دخول المدارس، وقلة حركة الشراء مرة أخرى، لافتًا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة لم تؤثر على أسعار الدواجن حيث إن المنتج يقوم ببيع الدواجن أقل من الحجم الطبيعي ولكن لم تسبب له خسائر أو تكون سببًا في ارتفاع الأسعار.