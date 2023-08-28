زوجات الشهداء عن ضم مستفيدين جدد: نشكر الرئيس لأنه لا ينسى أبناءه

قالت سحر السيد أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل شهيد مأمورية الواحات 2017، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى اسر الشهداء ابدا وفى كل وقت لا ينسى أبناؤه من الشهداء، وكل من ضحى بروحه فداء للوطن.



وقالت سحر لـ"الدستور" ان هذا الصندوق مسجل به كل اسر الشهداء والمصابين، وهو صندوق يدعم أسر الشهداء في كثير من الأمور ولافتة هامة تؤكد اهتمام الرئيس بأسر الشهداء والمصابين.

وأكدت أن الرئيس دائما ما يسعى لتعزيز الخدمات التي تقدم إلى أسر الشهداء وأبنائهم والمصابين.



وتابعت أنها شديدة التأكد بأن الرئيس فتح كافة السبل التي تسهل الحياة على أسر الشهداء وأبنائهم وتمنت أن يتبع باقي الجهات رؤية الرئيس في الحفاظ على أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن.



ووصفت حب الرئيس لأبناء الشهداء بالحب الأبوي حيث أنه دائمًا ما يقوم بضم وملاعبة أبناء الشهداء في كافة المناسبات ويعاملهم كأنه اب لهم.



وأكملت أن كل اسر الشهداء يشعرون بالامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه دائمًا ما يسعى للتواصل معهم ورعايتهم وسؤالهم على أحوالهم ومتابعة شؤونهم.



وأكدت أن الرئيس شديد الحنان مع أبناء الشهداء كأنه يعتبر الشهداء أبنائه أو أشقائه ويكون شديد الرعاية والاهتمام بأمهات الشهداء ويتوجه إليهم ويتحدث اليهم ويلعب مع الأطفال بسعادة كأنه يقوم بدور الابن والأب.

واستطردت انها رأت الرئيس في أكثر من مناسبة اقيمت للشهداء وكان يتم تكريم الشهيد امتياز كامل وصلى مع أبنائها في مسجد الشرطة ولعب مع الأطفال في حفل كبير في العيد.



وأضافت أن الرئيس دائمًا عندما يلتقي بهم يسألهم إذا كانوا بحاجة لأي شيء أو ينقصهم اي شيء ولا ينساهم وهم شديدو الامتنان على رعايته لهم وتخفيف آلامهم لما فقدوه من أحباب وأعزاء.



وفي ذات السياق قالت منى حرم الشهيد محمد إدريس إن الرئيس بذاته وشخصه يهتم بأسر الشهداء وابناء الشهداء قبل أن يكون رئيسًا للجمهورية منذ أن كان قائدًا عسكريًا دون أن يعلن عن هذا الأمر.

وأكدت أنه وحتى عندما أصبح رئيسًا للجمهورية فهو وبكل الأشكال يسخر لأسر الشهداء وأبنائهم كل ما يتمنوه ويطلبونه من حيث خدمات الصندوق أو المدارس أو التعليم والرعاية الطبية وكل مكان يقدر أبناء الشهداء بفضل متابعة الرئيس واهتمامه الذي لا ينتهي ولا ينقطع.



وتابعت أن الناس يقدرون التضحيات التي قدمها الشهداء ولكن أيضًا بفضل اهتمام الرئيس نجد رعاية أكثر من الجميع.



واستكملت حديثها قائلة أن كلمة الرئيس الذي دائمًا ما يقوم بذكرها وهي "لولاهم ما كنا هنا" في كل مؤتمر أو مناسبة ليست مجرد كلمة هذه حقيقة وواقع، مشيرة إلى أنهم كأسر أو زوجات أو أمهات أو أبناء كبروا وأدركوا الواقع نرى مصر تتطور في كثير من الأمور وهذا يجعلنا ندرك أن أحبابنا الذين استشهدوا في سبيل الوطن لم تذهب أرواحهم هباءً ولا هدر بل في سبيل الوطن وأمنه وأمن الناس ورفعة مصر وارتقت أرواحهم بالفعل من أجل وطن أفضل نراه على أرض الواقع.



وأضافت أنه دائمًا ما يتذكرهم وأنه دائمًا معهم ولا ينساهم في كثير من المواقف ودائمًا ما يقوم بإرسال لفتات لهم ليؤكد لهم أنه لا ينساهم.



وأكدت أن الرئيس يتعامل معهم بأبوة وأخوة وينظر إليهم دائمًا دون تقصير أو إهمال وبكل صدق واعتزاز وأن ذلك جعلهم يشعرون بالاطمئنان أن هناك من يقدر أرواح ذهبت إلى خالقها في سبيل الوطن وتركت خلفها أسر لن تنساهم.



ووجهت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقوم به من مساعي دائمة في سبيل الشهداء والمصابين.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، باللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق؛ لاستعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

ووجّه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدّق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، وصدّق الرئيس، أيضاً، على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق.