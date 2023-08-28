الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«شهداء الشهامة».. شقيقان دفعا حياتهما ثمنًا لإنقاذ فتاة من قبضة بلطجى (فيديو)

والد شهداء الشهامة
والد شهداء الشهامة

لقي الشاب “محمود محمد علي، 26 سنة” من مواليد عزبة الخشابة مركز المنيا، مصرعه في حادثة مأساوية وقعت يوم الجمعة الماضي، على يد مجموعة من البلطجية، بعدما تصدى الشاب لأحدهم أثناء محاولته إجبار فتاة على الذهاب معه خلف سلم محطة قطار المنيا.

الواقعة بدأت يوم الجمعة الماضي، وقت أن كان “محمود” متواجدًا بمحله برفقة شقيقه أحمد، حيث لاحظا أحد الأشخاص يجبر فتاة على مرافقته خلف سلم المحطة. 

ولم يتردد الشقيقان في التدخل لإنقاذ الفتاة، والتصدى للبلطجي، فدارت بينهم مشادة كلامية، تدخل فيها شاب يعمل بالمحل المجاور، ونجحوا في إنقاذ الفتاة.

البلطجي يُقرر الانتقام

ذهب البلطجي يرافقه 8 من أصدقائه، إلى محل محمود وشقيقه، وهاجموهما بالأسلحة البيضاء، ليسقط محمود صريعًا في الحال ويُصاب شقيقه بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بجراحه.

حاول محمود الهرب إلى المحل ليجد ما يدافع به عن نفسه وشقيقه، إلا أن البلطجي وأصدقاءه لحقوا به، وطعنوه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وخلال هروب البلطجي وأصدقائه، قاموا بإلقاء الطوب والحجارة على الشابين وهما راقدين على الأرض، كما حاولوا منع الناس من انقاذهما، وقاموا بتكسير زجاج المحل وتشويهه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بعض المتهمين، وجار البحث عن الآخرين.

وتفاعل أهالي المنيا مع هذه الجريمة، واعتبروا محمود شهيدًا للأخلاق، بعدما تصدى للبلطجي الذي كان يحاول هتك عرض الفتاة، وعبّر الكثير من الناس عن حزنهم وأسفهم على وفاة محمود، وطالبوا بالقصاص من الجناة.

وطالب الأهالي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ليكونوا عبرة لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

المنيا محافظة الخشابة عزبة مصرع البطجية

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