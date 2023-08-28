الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 30 محضر تمويني خلال حملة رقابية وتفتيشية على المخابز بمطاي بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية المدعمة للتأكد من الألتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج وضبط المخالفات، أسفرت عن ضبط وتحرير 30 مخالفة تموينية متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

 

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير إدارة التموين ومباحث التموين ومفتشي التموين شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار والعمل على استقرار الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن حمله اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقطاع ابوان حيث أسفرت الحمله عن تحرير ٣٠ محضر تمويني متنوع لعدد من المخابز المخالفة.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت علي النحو التالي: ٩ محاضر نقص وزن و٨ محاضر عدم إعطاء صرف و١١ محضر عدم نظافة أدوات العجن و٢ محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشيرا إلي أن هذه المخالفات تم تحريرها بمعرفه حسن ثابت مدير مكتب تموين ابوان. 

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، وضبط المخالفات ومرتكبيها والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وصلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي وعدم إستغلال أحتياجات المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مشيرا إلي أن الوحده المحلية لمركز ومدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
المنيا تحرير 30 مخالفة تموينية حملة رقابية علي المخابز مركز مطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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