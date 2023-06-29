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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 36 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز البلدية بمركز مطاي

جانب من حملات التموينية
جانب من حملات التموينية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية، حملة تموينية وتفتيشية ورقابية على المخابز البلدية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزام المخابز بمواعيد التشغيل وضبط المخالفات. وقد أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 36 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

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وقال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين، تم تنظيم حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى، لضبط الأسعار. ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اليوم حملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز بالمدينة بحضور علي ماهر، مدير تموين البندر، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضر تمويني متنوع.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: 16 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و12 محضر نقص وزن، و2 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و6 محاضر عدم إعطاء بون صرف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

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المنيا تحرير 36 مخالفة تموينية حملة رقابية علي المخابز البلدية مركز مطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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