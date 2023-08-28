الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيبارشية المنيا تنظم المؤتمر السنوي لخدمة الحياة الأفضل

كنيسة
كنيسة

تنظم إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، المؤتمر السنوي لخدمة الحياة الأفضل، بعنوان “أنا مين ”، والذي سيعقد الشهر المقبل في بيت أولاد الملوك بالبرجاية المنيا.

يأتي المؤتمر برعاية خدمة الحياة الأفضل للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بمطرانية المنيا ، بالتعاون مع اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات نفسية من أهمها، موضوع عن "عجز وتشويش تكوين الهوية الجنسية والوقاية من المثلية الجنسية".

الهدف من المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى تدريب لإعداد قادة قادرين على تقديم محتوى بناء هوية جنسية صحية للأبناء، لتقديمه في الخدمات المرتبطة بقطاع الأسرة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية ومسؤولي بيوت الرعاية والضيافة.

ويناقش مؤتمر خدمة الحياة الأفضل لخدمة الإدمان موضوعات هامة أخرى من بينها، مقدمة عامة ودراسة تاريخية للمشكلة وأسباب عجز تكوين الهوية الجنسية، وسمات وأنماط ذوي الميول المثلية، والإساءات وتأثيرها والطفل (مفرط) شديد الحساسية.

كما يتطرق المؤتمر إلى مناقشة موضوع ضرورة التركيز على التربية الجنسية للأطفال والمراهقين وبناء هوية جنسية صحية لأبنائنا.

ويحاضر في المؤتمر عدد من محاضرين متخصصين في مجال الصحة النفسية وأعضاء اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

ويشارك في فعالياته عدد من الأباء الكهنة وأمناء الخدمات والخدام، وأولياء الأمور، مقدمي الرعاية والمدرسين أو المربين.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا مكاريوس خدمة الحياة الأفضل المؤتمر السنوي خدمة الحياة الأفضل للصحة النفسية ومكافحة الإدمان مطرانية المنيا المثلية الجنسية

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