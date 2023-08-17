أسقف المنيا يناقش «صحة الكتاب المقدس» خلال الاجتماع العام الأسبوعي

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف كنائس إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،مساء اليوم الخميس، الاجتماع العام للإيبارشية، بكنيسة الأنبا أنطونيوس المنيا.

ويناقش الأنبا مكاريوس خلال الاجتماع، موضوع "صحة الكتاب المقدس"، والذي يتحدث خلاله عن الأدلة التاريخية والعلمية التي تثبت صحة الإنجيل .

وتستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد السيدة العذراء مريم، 22 لأغسطس المقبل، والذي بدأ الأقباط فترة صومها اعتبارًا من 7 أغسطس.

وتنظم الكنائس طوال فترة الصوم قداسات يومية، ونهضة روحية مسائية، احتفالاً بصوم العذراء مريم.، حيث ترأس الأنبا دانيال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكنائس المعادي وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، صلوات النهضة الروحية لصوم السيدة العذراء مريم بكنيستها بالمعادي.