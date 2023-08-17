الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف المنيا يناقش «صحة الكتاب المقدس» خلال الاجتماع العام الأسبوعي

كنيسة
كنيسة

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف كنائس إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،مساء اليوم الخميس،  الاجتماع العام للإيبارشية، بكنيسة الأنبا أنطونيوس المنيا.

ويناقش الأنبا مكاريوس خلال الاجتماع، موضوع  "صحة الكتاب المقدس"، والذي يتحدث خلاله عن الأدلة التاريخية والعلمية التي تثبت صحة الإنجيل .

وتستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد السيدة العذراء مريم، 22 لأغسطس المقبل، والذي بدأ الأقباط فترة صومها اعتبارًا من 7 أغسطس.

وتنظم الكنائس طوال فترة الصوم قداسات يومية، ونهضة روحية مسائية، احتفالاً بصوم العذراء مريم.، حيث ترأس الأنبا دانيال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكنائس المعادي وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، صلوات النهضة الروحية لصوم السيدة العذراء مريم بكنيستها بالمعادي.

الأنبا مكاريوس أسقف كنائس إيبارشية المنيا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة الأنبا أنطونيوس المني صحة الكتاب المقدس صحة الإنجيل عيد السيدة العذراء مريم

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

تقارير سعودية: اتحاد جدة يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازى

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

الشباب السعودى يحوّل أنظاره إلى نجم الأهلى بدلاً من زيزو

عماد حسين: فى انتظار قرارات تُرضى الكثيرين وتخفف العبء عن المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس