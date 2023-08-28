"على وشك الانقراض".. 90% من طيور البطريق في العالم قد تنقرض خلال 80 عامًا

تعتبر طيور البطريق من أبرز الكائنات الحية التي تعيش في بيئات قاسية ومناخات باردة مثل القطب الجنوبي والقطب الشمالي، ومع ذلك، فإنها تواجه تهديدًا كبيرًا يهدد بانقراض نسبة تصل إلى 90% من أنواعها في جميع أنحاء العالم خلال الـ 80 عامًا القادمة.

حذرت دراسة مثيرة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، من أن طيور البطريق والملقبة بـ"الإمبراطور" في القارة القطبية الجنوبية على وشك الانقراض وسط ذوبان الجليد البحري السريع.

يزعم العلماء في هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية "BAS" أن 90% من المستعمرات يمكن أن تمحى بحلول نهاية القرن، بناءً على الاتجاهات الحالية لظاهرة الاحتباس الحراري .

ويأتي تحذيرهم في أعقاب تحليل صور الأقمار الصناعية من عام 2022، مما يشير إلى أنه لم تنتج أي فراخ من أربع من المجموعات الخمس المعروفة التي تتكاثر بالقرب من بحر "بيلينجسهاوزن".

ويمثل هذا الفشل في توفير الأبناء سابقة غير مسبوقة في المنطقة، ويعتقد الخبراء أن الأمر سيتفاقم في السنوات المقبلة، من جانبه قال الدكتور بيتر فريتويل، مسؤول المعلومات الجغرافية في المؤسسة، أنه لم نشهد قط فشل طيور البطريق الإمبراطور في التكاثر بهذا الحجم في موسم واحد، الأمر الذي وصفه بالكارثة.

السبب وراء انقراض هذا النوع من البطاريق:

تغير المناخ: يعود سبب تهديد انقراض 90% من طيور البطريق إلى عدة عوامل بيئية وبشرية، حيث يعتبر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة العالمية من أبرز التهديدات التي تواجهها طيور البطريق.

كما يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على ذوبان الجليد وتآكل المواقع التي تعشش فيها طيور البطريق، مما يتسبب في فقدان مواطنها الطبيعية.

نقص الموارد الغذائية: تعتمد طيور البطريق بشكل كبير على الأسماك كمصدر رئيسي للغذاء، ومع تدمير وتلوث المحيطات وتغير درجات حرارتها، ينخفض توافر الأسماك وجودتها، مما يؤثر سلبًا على قدرة طيور البطريق على العثور على الغذاء اللازم للبقاء وتكاثرها.

التدهور البيئي: يعتبر التلوث البيئي وتدهور مواطن طيور البطريق الطبيعية أحد العوامل الرئيسية في تهديد بقاء هذا النوع، حيث تسبب التلوث النفطي والمخلفات الصناعية في تلويث المياه والأراضي، مما يؤدي إلى تآكل وتدمير بيئة طيور البطريق.

ووفقًا للتقرير، يحذر العلماء من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحماية والحفاظ على بيئة طيور البطريق وتوفير مواردها الطبيعية، فإنها ستواجه خطر الانقراض الشامل خلال 80 عامًا فقط.

ويعد تهديد انقراض 90% من طيور البطريق في العالم مسألة حرجة تتطلب تعاونا دولياً للحفاظ على هذا النوع الثمين، لذا يجب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تغير المناخ والتلوث والحفاظ على موارد الغذاء البحرية، بالإضافة إلى إقامة مناطق محمية لضمان استمرارية هذا النوع الفريد من الطيور.