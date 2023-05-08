سعيد يبدع فى تحويل التراب لتحف فخمة وينقذ مهنة الآباء من الانقراض (فيديو)

خلف أكوام من الطين الأسود، وفي حجرة مبنية من الطين أيضاً، يتسللها شعاع خافت من شمس الظهيرة الحارقة، يجلس سعيد لاشين الرجل الخمسيني، يشكل بيداه الأواني الفخارية بمهارة عالية، ويصب فيها خبرة السنوات، فمنذ أن فتح عيناه على دنياه، لم يجد سواها مصدراً لزقه ورزق آبائه واجداده من قبله وكان يقضي أوقات لهوه "باللعب في الطين" لكن دون تعنيف من والديه بل على غير العادة للأطفال في عمره في أي مكان غير ذلك فكان يلقى التشجيع والدعم لينبت من الطين واحداً من أمهر الحرفيين في مهنته.

يقول سعيد والذي لم تغيب بسمته عن جبهته رغم عناء ومشقة مهنته أنه لم يجد سوى تلك الصنعة التي تربى عليها وتربي أبناء قرية جريس التابعة لمحافظة المنوفية الرائدة في هذه الصناعة ليمتهنها فبدئها وهو في سن مبكر حتى كانت قدماه لا تستطيع لمس "الدولاب" تلك الآلة التي يتشكل عليها منتجات الفخار لقصر قامته فكان يديرها بيده اليمنى واليسرى ويشكل بها الأواني الفخارية.

وأضاف أنه شارك في العديد من الملتقيات والمعارض الخاصة بالأعمال الحرفية والتراثية وبالأخص صناعة الفخار كما أنه كان ضمن الوفود المعلمة التي علمت الكثير من الحرفيين على مستوى الجمهورية وفي الأماكن التي تشتهر الآن بهذه المهنة كقرية تونس بمحافظة الفيوم ومناطق صناعة الفخار في محافظه الوادي الجديد ومحافظة الغربية لكن رغم ذلك فهو يعد من الجيل الأخير العاملين بهذه المهنة في القرية التي حملت لواء هذا التراث منذ زمن بعيد بسبب انقراض المهنة والعاملين فيها والأجيال الجديدة أصبحت تفضل المكاسب السريعة من خلال قيادة «التوك توك» وعربات الأجرة أو التوجة للتوظيف والعمل خارج القرية فاصبح العاملين بالمهنة من جيل الكبار وينظر تواجد الشباب فيها.