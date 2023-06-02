للحفاظ عليه من الانقراض.. إبداعات مختلفة بسلاسل التراث في قطاعات الثقافة

تواصل السلاسل المعنية بالتراث الشعبي، بقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، إصدار المؤلفات والدراسات الشعبية المختلفة، للباحثين في هذا المجال، وهذا للحفاظ على التراث وحمايته من الإنقراض، أو السرقة.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الكتب التي صدر خلال الشهور الماضية في هذا المجالي، وكان أخرها كتاب «السحر في المعتقد الشعبي» للباحثة الدكتورة شيرين جمال الدين البرادعي، الصادر عن سلسلة الدراسات الشعبية، بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما صدر من قبل، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وضمن إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية، كتاب «أمثال شعبية مواقف وحكايات» من تأليف السيد درويش الضبع، وكتاب "فن الواو.. في بعض مناطق محافظة قنا"، من تأليف رأفت محمد علي عبد العزيز، كتاب «عروض المنشد الصييت بين الأداء والتلقي» دراسة ميدانية في دلتا مصر، للدكتور محمد حسن شاكر عبدالله.

أيضا كتاب «الأغنية الشعبية.. مدخل إلى دراستها»، للدكتور أحمد علي مرسي، ضمن إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية، كتاب «الطفل في التراث الشعبي الأردني» للباحث عبد الله آل الحصان ضمن إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية، وكتاب "حرفة النجارة" للباحث مصطفى كامل، وكتاب «مقدمة في الفولكلور»، للكاتب الدكتور أحمد علي مرسي، كذلك كتاب «الأطعمة والأشربة في محافظة المنيا.. دراسة ميدانية في مدينة ديرمواس»، للباحث زين عبد الصبور حماد.

فالثقافة الشعبية هي الثقافة التي تعكس ثقافة الشعوب بل المجتمعات بأكملها، حيث تهتم بأمر انعكاسها للتراث والأشكال الثقافية الرئيسية، وقد ورد عن علماء الثقافة الأوروبيون إلى أن الثقافة الشعبية في أوروبا هي ثقافة ذات طابع قديم، والثقافة الشعبية ليست هي الثقافة التي خلقها الشعب، وإنما هي تلك التي قبلها الشعب وتبناها وحملها، ومن أبرز العناصر المستخدمة في تعريف مصطلح الثقافة الشعبية، على وجه العموم هو العمل على مواكبة كافة أفراد الشعوب فيها على اعتبار بأنها عملية للمنتج والمستهلك، لما لها الدور في عملية انتاج بعض الأنماط ذات التعبير الثقافي. كذلك ارتباط مفهوم الثقافة الشعبية بشكل أساسي بالواقع الموضوعي لكافة الشعوب من حيث أنها تعبّر عن همومه وآماله.