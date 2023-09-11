أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 11 سبتمبر 2023

تراجعت أسعار خامات الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في بورصة السلع، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها في الطن في خامات الذرة الصفراء المستوردة.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأثنين 11 سبتمبر، في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين

تراجعت أسعار طن الذرة الصفراء برازيلي 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 11سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 11300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة أرجنتيني 100 جنيها في الطناليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 11300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني 100 جنيها في الطناليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 11 سبتمبر

بلغت أسعار فول الصويا 44% اليوم االأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 23000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (محلي) اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (مستوردة) اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار ردة (نخالة) اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 7850 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 42500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 43500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 22000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعاركسب عباد 36% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 15500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 18500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 47500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 7500 جنيه للطن صب أرضه.