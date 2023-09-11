الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 11 سبتمبر 2023

أعلاف
أعلاف

تراجعت أسعار خامات الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في بورصة السلع، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها في الطن في خامات الذرة الصفراء المستوردة.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأثنين 11 سبتمبر، في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 

تراجعت أسعار طن الذرة الصفراء برازيلي 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 11سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 11300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة أرجنتيني  100 جنيها في الطناليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 11300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني  100 جنيها في الطناليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي  100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري  100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني  100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الذرة الأرجنتينية بـ11500.. تعرف على أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر فى بورصة السلع

استمرار التراجع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 11 سبتمبر

بلغت أسعار فول الصويا 44% اليوم االأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 23000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (محلي) اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (مستوردة) اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار ردة (نخالة) اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 7850 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 42500 جنيه للطن صب أرضه. 

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 43500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 22000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعاركسب عباد 36% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 15500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 18500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 47500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأثنين 11 سبتمبر في بورصة السلع 7500 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار خامات الأعلاف مستهل التعاملات الصباحية أسعار طن الذرة الصفراء برازيلي أسعار الذرة أرجنتيني أسعار الذرة الصفراء أوكراني أسعار أعلاف الدواجن

مواد متعلقة

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الذرة الأرجنتينية بـ11500.. تعرف على أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

قائمة أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس 7 سبتمبر

عضو منتجى الدواجن: القطاع يعود إلى وضعه الطبيعى مع تراجع أسعار الأعلاف

الأكثر قراءة

أبرزها تسكين المعلمين الجدد وحظر العقاب البدنى.. 32 تنبيهًا للمديريات بشأن العام الجديد

تأثرًا بالعاصفة دانيال.. "الأرصاد" تحذر من حالة الطقس (فيديو)

"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. وغطاء الشعر "اختيارى"

عاجل .. سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

تضرب مصر اليوم.. مفاجأة وراء العاصفة دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم