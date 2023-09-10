الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد في بورصة الدواجن

إضافات أعلاف
إضافات أعلاف

إضافات الأعلاف من مدخلات الإنتاج الهامة والتي تعدي من أهم مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات أعلاف الدواجن في التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  داي كالسيوم 39000جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج كولين كلورايد 51000  جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  لايسين 80000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  ميثيونين 118000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  ثريونين 75000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  بيكربونات الصوديوم 28000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن.

أسعار إضافات الأعلاففي بورصة السلع 

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق اللحم 55% سعر 29000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 32000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 26500 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق سمك محلي 50% سعر27000 جنيها للطن.

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