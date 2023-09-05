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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 5-9-2023

أعلاف
أعلاف

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في بورصة السلع خلال التعاملات الصباحية اليوم حيث سجلت الأسعار اليوم للذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتيني 11500 جنيها للطن، مقابل أسعار أمس 12000 جنيها للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 12000 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتيني بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 12000 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

 

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تراجعت أسعار صويا 44 % اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 24500  جنيها للطن صب أرضه، بتراجع قدرة 1500 جنيها في الطن.

صويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 25500 جنيها للطن صب أرضه، بتراجع قدرة 1500 جنيها للطن.

صويا 46 % (مستورد) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 25500 جنيها للطن صب أرضه، بتراجع قدرة 1500 جنيها للطن.

ردة ( نخالة )اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7850 جنيها للطن صب أرضه.

زيت صويا منزوع اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل42500 جنيها للطن صب أرضه.

زيت صويا مكرراليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل43500 جنيها للطن صب أرضه.

بذرة فول الصويا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل27000 جنيها للطن صب أرضه.

كسب عباد 36% اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل16000 جنيها للطن صب أرضه.

دي دي جي إس 27% اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل24000 جنيها للطن صب أرضه.

جيلوتين مستورد 60%اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل47500 جنيها للطن صب أرضه.

قشر فول الصويا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الأعلاف صويا 46 الصفراء البرازيلي والأرجنتيني أسعار الذرة الصفراء أسعار الذرة الصفراء البرازيلى أسعار الذرة الصفراء أوكراني

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