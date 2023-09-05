أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 5-9-2023

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في بورصة السلع خلال التعاملات الصباحية اليوم حيث سجلت الأسعار اليوم للذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتيني 11500 جنيها للطن، مقابل أسعار أمس 12000 جنيها للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 12000 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتيني بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 12000 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني بمقدار 200 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10600 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتى سجلت 10800 جنيها للطن.

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