أسعار الفراخ والبط والحمام اليوم الإثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأثنين 4 سبتمبر عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، بـ 59 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، وقد شهدت الأسعار تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تراجع أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأثنين 4 سبتمبر خلال مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 4 سبتمبر

بلغت أسعار لحم الفراخ البيضاء 59 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بإضافة عدة جنيها هامش ربح لتصل له بـ 68 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 4 سبتمبر

بلغت أسعارلحم الفراخ الساسو 98 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلي المستهلك بإضافة عدة جنيها هامش ربح لتصل له بـ 105 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 4 سبتمبر

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي 112 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلي المستهلك بإضافة عدة جنيها هامش ربح لتصل له بـ 120جنيها للكيلو.

أسعار النعام والرومي اليوم الأثنين 4 سبتمبر

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (بلدي) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 100جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ100جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 58جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 350جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 250جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 95جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ85 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن ب53 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ55 جنيها للكيلو.

أسعار الحمام والبط اليوم الاثنين

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 90 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 112 جنيها للكيلو.