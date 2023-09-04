أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

استقر سعر الدواجن عند نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد، وبلغ سعر الفراخ البيضاء 58 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما استقر سعر البيض بجميع أنواعه، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023.

سعر الفراخ اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين: 58 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو: 97 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 58 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 112 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 17 جنيهًا.

كتكوت ساسو 14 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات 21 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 15.75 جنيه.

كتكوت ساسو 12.50 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 14.50 جنيه.

كتكوت بلدي 8.75 جنيه.

كتكوت هجين 10.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

كتكوت جدود الوادي 21 جنيهًا.

كتكوت 3 نيوهوب 19 جنيهًا.

كتكوت كايرو ثرى 21 جنيهًا.

كتكوت الوادي 18.75 جنيهًا.

كتكوت عياد 20 جنيهًا.

كتكوت القاهرة 17 جنيهًا.

كتكوت دلتا مصر 17 جنيهًا.

كتكوت الذهبية 17 جنيهًا.

كتكوت ع.حجازي 18 جنيهًا.

كتكوت العناني 21 جنيهًا.

كتكوت نيوجين 20 جنيهًا.

كتكوت صلاح عطية 18 جنيهًا.

كتكوت طيبة 19 جنيهًا.

الأبرار 17 جنيهًا.

الحمد 21 جنيهًا.

المروة 16 جنيهًا.

أسيوط 19.75 جنيهًا.

القصبى 19 جنيهًا.

الصفا 18 جنيهًا.

الشروق 17 جنيهًا.

رمضان فكري 17 جنيهًا.

حسن الغريب 19 جنيهًا.

التسعين 18 جنيهًا.

الفيروز 18 جنيهًا.

طنبول 18 جنيهًا.

الهولندية 17 جنيهًا.

الصالحية 18 جنيهًا.

النهضة 17 جنيهًا.

البرماوي 18 جنيهًا.

الخياط 17 جنيهًا.

المنصورة 15.5 جنيهًا.

الأهالي 16 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الإثنين، وجاء سعرها في المزرعة كالتالي:

بيض أبيض 115 جنيهًا في المزرعة.

بيض أحمر 117 جنيهًا في المزرعة.

بيض بلدي 122 جنيهًا في المزرعة.