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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الفراخ ليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، في بداية الأسبوع.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن والتي سجلت 60 جنيه للكيلو، وتصل إيل المستهلك بـ 67 جنيها للكيلو.  

أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن والتي سجلت 98 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ 105 جنيها للكيلو.  

أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن والتي سجلت 112 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ 120جنيها للكيلو.  

أسعار لحم الفراخ أمهات أبيض اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن والتي سجلت 62 جنيه.

قائمة أسعار البط والسمان والنعام 3 سبتمبر 2023 

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم  اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  100 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  100 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  جنيها للكيلو. 

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  350 جنيها للكيلو.  

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. هل تتراجع أسعار الدواجن والبيض؟

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل 95 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  60 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  120 جنيها للكيلو.   

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  90جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  50 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  55 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  60 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  64 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  250 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  55 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  85 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  53 جنيها للكيلو.  

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأحد 3 سبتمبر في بورصة الدواجن لتسجل  112 جنيها للكيلو. 

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