"اتحاد المنتجين": توقعات بمزيد من الانخفاض فى أسعار الدواجن قريبًا

أكد د.ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق لـ55 جنيهًا في المزرعة رغم الإقبال على الدواجن على حساب اللحوم والأسماك، نتيجة ارتفاع أسعارها فوق طاقة المستهلك، كما أن انخفاض أسعار الدواجن نتيجة الافرجات عن الأعلاف في الموانئ وتوفيرها للمنتجين.

انخفاض اسعار الدواجن

وقال الزيني، لـ "الدستور"، إن الدواجن سلعة خاضعة للعرض والطلب وليست قابلة للتخزين، نتيجة عدم تطبيق قانون حظر التداول الحي 70 لسنة 2009 وأن الارتفاع والأنفاس في أسعار الدواجن يؤكد أنه لا يوجد احتكار وأن الصعود والهبوط لأسعار الدواجن أمر إيجابي وفي صالح المربي والمستهلك، بعد أن أصبحت الدواجن هى الملاذ الآمن للمستهلك بدلاً من اللحوم والاسماك.

أوضح أن أسعار بيض المائدة وصل سعره 114 جنيهًا للكرتونة في المزرعة بعد أن خرج 60% من المنتجين لبيض المائدة بعد ذبح أمهات الدواجن وإغلاق المزارع، حيث إن دورة التسمين للدواجن 35 يومًا، بينما دورة الدواجن البياض 6 شهور، لافتًا إلى أنه من المتوقع انخفاض اسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة نتيجة توافر الخامات وانتظام المربين في الإنتاج.

قانون حظر تداول الدواجن حي

وطالب نائب رئيس اتحاد الدواجن من الحكومة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الاعلاف لإعطاء الفرصة للمربع من أجل الاستمرار في الإنتاج وتنفيذ القانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر التداول الحي؛ للحفاظ على الوضح الصحي للمواطنين والدواجن إلى جانب الحفاظ على الجانب الحضاري والاقتصادي.