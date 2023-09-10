الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر فى بورصة السلع

أعلاف الدواجن
أعلاف الدواجن

شهدت أسعار أعلاف الدواجن استقرارا، اليوم الأحد، 10 سبتمبر، في بورصة السلع، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأحد 10 سبتمبر، في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 

استقرت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 11300 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة أرجنتيني اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 11300 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع والتي سجلت 10300 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأحد 10 سبتمبر

بلغت أسعار فول الصويا 44% اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 23000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (محلي) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (مستوردة) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار ردة (نخالة) اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 7850 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 42500 جنيه للطن صب أرضه. 

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 43500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 22000 جنيه للطن صب أرضه.

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بلغت أسعاركسب عباد 36% اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 15500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 18500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 47500 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع 7500 جنيه للطن صب أرضه.

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