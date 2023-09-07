الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استمرار التراجع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار خامات الأعلاف تراجعا ملحوظا، حيث تراجعت الذرة الصفراء بمقدار 100 جنيه في الطن، وتراجع فول الصويا بمقدار 1000 جنيه في الطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

وتقدم الدستور أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 7 سبتمبر

تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي بمقدار 100 جنيه للطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11400 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني  بمقدار 100 جنيها للطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 11400 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني بمقدار 100 جنيه للطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي بمقدار 100 جنيه للطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي  بمقدار 100 جنيها للطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري بمقدار 100 جنيه للطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني بمقدار 100 جنيه للطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء برازيلي بمقدار 100 جنيه للطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار أعلاف الدواجن وفول الصويا اليوم الأربعاء 30 -8-2023 في بورصة السلع

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بحوالى 75 مليون دولار خلال أسبوع

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع

أسعار الفول الصويا اليوم الخميس 7 سبتمبر

تراجعت أسعار صويا 44 % اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 23500  جنيه للطن صب أرضه، بتراجع قدره 1000 جنيه في الطن.

تراجع أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيه للطن صب أرضه، بتراجع قدره 500 جنيه للطن.

تراجع أسعار صويا 46 % (مستورد) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيه للطن صب أرضه، بتراجع قدرة 500 جنيه للطن.

ردة ( نخالة) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7850 جنيها للطن صب أرضه.

زيت صويا منزوع اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيه للطن صب أرضه.

زيت صويا مكرر اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيه للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 22000 جنيه للطن صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 500 جنيه للطن.

كسب عباد 36% اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيه للطن صب أرضه.

دي دي جي إس 27% اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيه للطن صب أرضه.

جيلوتين مستورد 60% اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيه للطن صب أرضه.

قشر فول الصويا اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيه للطن صب أرضه في الطن اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة السلع.

أسعارخامات الأعلاف أسعار الذرة الصفراء البرازيلى أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني أسعار الذرة الصفراء أوكراني أسعار الذرة الصفراء صربي أسعار أعلاف الدواجن

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