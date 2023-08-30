الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن وفول الصويا اليوم الأربعاء 30 -8-2023 في بورصة السلع

أعلاف
أعلاف

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار أعلاف الدواجن، حيث أنها تمثل 75% من تكلف إنتاج الداوجن، فقد شهدت الأسعار حالة من الأستقرار علي مدار الأيام السابقة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي.

أسعار أعلاف الدواجن في البورصة

سجلت أسعارالذرة الصفراء (برازيلي، الأرجنتيني)  اليوم الأربعاء 30-8-2023 في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 12800 جنيها صب أرضه للطن.

سجلت أسعار الذرة الصفراء (أرجنتيني، بلغاري،أمريكي،أوكراني‘صربي) اليوم الأربعاء 30أغسطس في بدابة التعاملات الصباحية بورصة السلع لتسجل 12800 جنيها صب أرضه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء 30أغسطس

سجلت أسعار فول صويا 46% (محلي) اليوم الأربعاء 30 في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

سجلت أسعار  فول صويا 44% اليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 26000 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعارفول صويا 46 % (مستورد) اليوم الأربعاء 30 في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 27000 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعارردة (نخالة) اليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 8100 جنيه معبأ أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 42500 جنيه صب أرضه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بحوالى 75 مليون دولار خلال أسبوع

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع

وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ141 مليون دولار

أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء

سجلت أسعار زيت صويا مكرراليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 43500 جنيه صب أرضه .

سجلت أسعار بذرة فوب الصويا اليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 27000 جنيها صب ارضه 

سجلت أسعاركسب عباد 36% اليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 16000 جنيه صب أرضة.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27%  اليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 24000 جنيه معبأ أرضه.

سجلت أسعار جلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 47500 جنيه معبأ أرضه.

سجلت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء في بدابة التعاملات الصباحية في بورصة السلع  لتسجل 7500 جنيه.

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