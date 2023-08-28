الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن اعلاف بحوالي 75 مليون دولار خلال أسبوع

السيد القصير
السيد القصير

 

 

 قال المكتب الاعلامي لوزير الزراعة، انه في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الانتاج، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

واضاف المكتب الاعلامي على لسان السيد القصير وزير الزراعة، انه خلال الفترة من 18/8/2023 حتى 24/8/2023، تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار.

وأوضح القصير ان الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار، وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24أغسطس 2023) 7.3 مليون طن منهم 5.3 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

على صعيد أخر، استقبل  الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفدا من المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص الروسي،  وبحضور  نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية،  وممثلين عن القطاع الخاص وعضو مجلس نواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا، وفي هذا الإطار قام الدكتور محمد سليمان بتقديم عرض توضيحي عن أنشطة ومهام مركزالبحوث الزراعية، ومايقوم بة من أنشطة بحثية وارشادية تساهم في زيادة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي.

الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي مستلزمات الأعلاف لذرة والصويا رئيس مجلس الوزراء

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