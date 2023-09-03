الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يكثر البحث عن سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية المتداول في السوق المصري، حيث يعد المعدن الأصفر الأكثر أهمية للمصريين لحفظ أموالهم فيه.

سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

في التقرير التالي نرصد سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,509 جنيه شراء 2,531 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,300 جنيه شراء 2,320 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,195 جنيه شراء 2,215 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,881 جنيه شراء 1,899 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,463 جنيه شراء 1,477 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,254 جنيه شراء 1,266 جنيه

سعر الأونصة

بيع 78,017 جنيه شراء 78,727 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,560 جنيه شراء 17,720 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,508,571 جنيه شراء 2,531,429 جنيه

سعر الذهب في معاملات الأسبوع الماضي

سعر الذهب عيار 24
بيع 2,566 جنيه. 
شراء 2,589 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,352 جنيه. 
شراء 2,373 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 
بيع 2,245 جنيه. 
شراء 2,265 جنيه.

سعر الذهب عيار 18
بيع 1,924  جنيه. 
شراء 1,941 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 
بيع 1,497  جنيه. 
شراء 1,510 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,283 جنيه. 
شراء 1,294  جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,960 جنيه.

شراء 18,120 جنيه.

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