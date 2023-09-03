سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية
يكثر البحث عن سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية المتداول في السوق المصري، حيث يعد المعدن الأصفر الأكثر أهمية للمصريين لحفظ أموالهم فيه.
سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية
في التقرير التالي نرصد سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,509 جنيه شراء 2,531 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,300 جنيه شراء 2,320 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,195 جنيه شراء 2,215 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,881 جنيه شراء 1,899 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,463 جنيه شراء 1,477 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,254 جنيه شراء 1,266 جنيه
سعر الأونصة
بيع 78,017 جنيه شراء 78,727 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,560 جنيه شراء 17,720 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,508,571 جنيه شراء 2,531,429 جنيه
سعر الذهب في معاملات الأسبوع الماضي
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,566 جنيه.
شراء 2,589 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,352 جنيه.
شراء 2,373 جنيه.
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,245 جنيه.
شراء 2,265 جنيه.
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,924 جنيه.
شراء 1,941 جنيه.
سعر الذهب عيار 14
بيع 1,497 جنيه.
شراء 1,510 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,283 جنيه.
شراء 1,294 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,960 جنيه.
شراء 18,120 جنيه.