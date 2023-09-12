الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 12-9-2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية الساعات الصباحية يشغل بال المستثمرين والتجار معرفة سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 12-9-2023 عبر جوجل، حيث استقر سعر الحديد والأسمنت اليوم، وذلك على أرض المصنع، حيث سيثبت سعر طن حديد عز وتكون عند مستوى 33500 جنيه، بينما قد سجلت أسعار الأسمنت المسلح حوالي 2020 جنيهًا.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 12-9-2023

وتنشر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

استقر سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر عند مستوى 33500 جنيه.

وصل سعر طن حديد سرحان اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر إلى 31800 جنيه.

ثبت سعر طن حديد بشاي اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر عند مستوى 33000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر نحو 32200 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر نحو 32100 جنيه.

كما استقر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر سعر طن حديد العشري والمصريين عند مستوى 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر نحو 32400 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر إلى 32500 جنيه

سجل سعر طن حديد عطية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر نحو 32700 جنيه.

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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

استقر سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر عند مستوى 2020 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر نحو 1970 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت السويدي إلى 2150 جنيها.

ثبت سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر عند مستوى 1880 جنيهًا في الطن.

كما استقر سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر عند مستوى 1950 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر فتتراوح ما بين مبلغ 1260 إلى 1370 جنيهًا.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر ما بين 1950 و2050 جنيهًا.

كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.

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