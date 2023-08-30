"الجبلاوي" يعلن استجابة وزارة البيئة لطلبه بحظر استخدام "RDF" للأسمنت الأبيض

استجابت وزارة البيئة لطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة ما يهدد هذه الصناعة.

له أثر سلب كبير على الصناعة

وقال النائب محمد الجبلاوي، إنه تقدم منذ فترة بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بهذا الشأن، وبالفعل تم مناقشته داخل لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور ممثل عن وزارة البيئة الذي صرح خلال الاجتماع بتعطيل قرار إضافة مادة RDF للأسمنت الأبيض، مؤكدا أنه إذا استمر العمل باستخدام مادة RDF للأسمنت الأبيض سيكون له أثر سلبي كبير على هذه الصناعة، لأن استخدام هذه المادة يؤثر على درجة لون الأسمنت الأبيض التي تتسم بالبياض الناصع بخلاف خطورة هذه المادة.

الجبلاوي يشكر وزارة البيئة للاستجابة.. ويؤكد: القرار سينعش صناعة الأسمنت الأبيض

وقدم الجبلاوي الشكر لوزارة البيئة لاستجابتها لطلب الإحاطة، مشيرا إلى أن عدم استخدام هذه المادة سينعش صناعة الأسمنت الابيض وتجعلها تنافس عالميا، موضحا أنه صدر قرار من وزارة البيئة بتعديل المادة، حيث جاء قرار الوزارة كالآتي:

وفي هذا الشأن صدر قرار وزاري لوزارة البيئة رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢٣ ويضاف له فقرة ثانية للمادة الأولى من القرار الوزاري أنه تستثني الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض من استخدام الوقود المستخرج من المرفوضات RDF حرصا على جودة وصناعة اللون، على أن تقوم تلك الشركات بتوضيح الإجراءات التي قامت بها لخفض الانبعاثات الكربونية بتقارير الآداء البيئي لها ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي بالضوابط المنظمة لذلك.