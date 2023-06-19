الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن استخدام مادة "RDF" بمصانع الأسمنت الأبيض

رئيس لجنة الصناعة
رئيس لجنة الصناعة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، ثلاث اجتماعات يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم  النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة بما يهدد هذه الصناعة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها  طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن استغلال المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى لإنشاء منطقة تجهيز (مصابغ) تخدم مصانع المحلة وسمنود.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من  النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن إنشاء منطقة صناعية بالظهير الصحراوي بمركز أبو تشت بمحافظة قنا حيث إن مركز أبو تشت هو الأعلى في معدلات البطالة على مستوى الجمهورية.

الأسمنت الأبيض الظهير الصحراوي النائب محمد الجبلاوي المنطقة الصناعية المهندس معتز محمود النائب عبد الفتاح محمد صناعة النواب طلبات الإحاطة

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

أشرف المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن.. والأسعار الحالية مناسبة للمنتج والمستهلك (حوار)

متعة كرة القدم الخالصة

ربنا ما يقطعلنا عادة.. الدستور فى أشهر سوق «ماشية»: «أرخص أضاحى.. وأجمل لحمة»

التشغيل التجريبى لـ«المونوريل» نهاية 2023: وسيلة نقل عالمية بأيادٍ مصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية