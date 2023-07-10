ممثل "البيئة" أمام "صناعة النواب": سنعالج مشاكل مصانع الأسمنت الأبيض فورا

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة مما يهدد هذه الصناعة.

وقال محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة إن القرار جاء في غير محله، موضحا أن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض أمر خطير، طالبا بتلاشي الأخطاء حفاظا على صناعة الأسمنت الأبيض.

وطالب الجبلاوي أثناء اجتماع لجنة الصناعة، بضرورة عدم استخدام مادة RDF للحفاظ على صناعة الأسمنت الأبيض لأن من سماته أن يكون ناصع البياض وهذه المادة تؤثر على درجة لونه بخلاف خطورتها على تلك الصناعة.

وقال علي أبو سنة مستشار وزيرة البيئة إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات، كما أن هناك قرارات من شأنها الارتقاء بهذا القطاع وتطويره، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار بتعطيل العمل بالقرار، معقبا: “منتظرين موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وجهاز حماية شئون البيئة، كما أنه في غضون أسبوع سيكون هناك قرار الوزاري بتعطيل هذا القرار”.

وتعهد أبو سنة أمام لجنة الصناعة أن أي مصنع من مصانع الأسمنت الأبيض لديه مشكلة سنعالجها فورا.