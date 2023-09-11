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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاملات الصباحية| أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية 11-9-2023

الدولار
الدولار

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الاثنين في البنوك المصرية.

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"؛ استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.93 جنيه للشراء و33.12 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.03 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي
 

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع.

في حين، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 4 - 7 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.35 جنيه للشراء و38.64 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.48 جنيه للشراء، و38.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.44 جنيه للشراء و38.58 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.08 جنيه للشراء و100.07 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.
وعالميا، ارتفعت العملة اليابانية بأكثر من 1% لتلامس أعلى مستوى في أسبوع عند 145.99 للدولار، في حين تراجعت العملة الأمريكية قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء المقبل.

سعر الجنيه الإسترليني
 

وقفز الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% مقابل الدولار إلى 1.2523 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.
كما ارتفع اليورو 0.36% إلى 1.0738 دولار، وانخفض مؤشر الدولار، الذي سجل بالأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، 0.31% إلى 104.53.

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