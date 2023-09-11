سعر الدولار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

مع إقبال الكثير على السفر خارج البلاد، يسعى المسافرون لمعرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل أسعار الجنيه اليوم استقرارًا بمصر، لكي يسجل سعر الدولار بداخل البنك المركزي مبلغ 30.82 جنيه للشراء وقيمة 30.95 جنيه للبيع، وذلك وسط ترقب القطاع المصرفي والمستثمرين لكافة قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل.

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض الدستور في السطور التالية أسعار الدولار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في كافة البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم الإثنين في مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 29.45 جنيه للشراء، ومستوى 29.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.9 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.