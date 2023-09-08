الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أجهزة الأمن توجه ضربات قاضية لتجار العملات الأجنبية بالمحافظات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

و أسفرت جهوده عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية:

مديرية أمن قنا

تم ضبط (مالك محل بقالة له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة دشنا ، وبحوزته (بندقية آلية وعدد 5 خزينة – طبنجة وخزينتين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية). 

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إحالة 3 متهمين يتاجرون في النقد الأجنبي بالشروق للمحاكمة

مديرية أمن الغربية

تم ضبط (موظف بالمعاش) بدائرة قسم شرطة أول المحلة ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة "أجنبية").

ضبط (حاصل على بكالوريوس- موظف بشركة) بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة "أجنبية") .

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (مالك محل- محاسب) بدائرة قسم شرطة دسوق ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية ") .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفـي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى مديرية امن قنا مديرية أمن الغربية مديرية أمن كفر الشيخ

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