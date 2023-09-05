إحالة 3 متهمين يتاجرون في النقد الأجنبي بالشروق للمحاكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، إحالة 3 بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بالشروق للمحاكمة الجنائية.

إحالة 3 للمحاكمة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3، لاثنين منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة لص سرق 5 شقق سكنية في الشروق للمحاكمة



كما أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة شخص بتهمة سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة الشروق، للمحاكمة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.



وبدأت تفاصيل القضية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لارتكابه واقعة سرقة من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشروق.



وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "كسر الباب، المفتاح المصطنع" وأقر بارتكابه 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تجديد حبس حارس أمن متهم بقتل مبلط سيراميك

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، حبس حارس أمن متهم بقتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري في الرأس بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



تعود تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب بطلق ناري بالرأس.



وبالفحص وسؤال نجله عامل، قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم وبين حارس الموقع مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وأودت بحياته "ولاذ بالفرار".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.