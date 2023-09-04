حبس 5 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

أمرت جهات التحقيق فى الزيتون، بحبس 5 متهمين بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بـالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة ، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، بحوزتهما عملات محلية وأجنبية و2 ماكينة عد نقود.

واعترفا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، بالاشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.

كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين وبحوزتهما مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.