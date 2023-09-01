الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل جارتهم والاستيلاء على "غوايش ذهب" في الإسكندرية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جُثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (ربة منزل، ونجلتها، وزوج نجلتها – لهم معلومات جنائية - مُقيمين بالعقار محل البلاغ).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا بقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها وبتاريخ الواقعة قامت الأولى والثانية بإستدراج المجنى عليها للشقة سكنهما كونهما تربطهما علاقة جيرة سابقة، وقامتا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة والإستيلاء على (مشغولاتها الذهبية "6 غويشة، سلسلة، قرط، خاتم" – مبلغ مالى)، وعقب ذلك أخبرا الثالث وقامتا بتسليمه "خاتم ذهبى" خاص بالمجنى عليها لبيعه وإحضار سيارة لمساعدتهم فى التخلص من الجثمان حيث قام ببيع الخاتم الذهبى (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية "سىء النية") ولم يفى بوعده لهما ولم يُحضر السيارة، ولدى محاولتها التخلص من الجثمان وحال نزولهما به على سلم العقار شعرت بهما  إحدى قاطنات العقار فقامتا بترك الجثمان بمكان العثور وإنصرفتا خشية افتضاح أمرهما، كما أرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنهما وإنفاق المبلغ المالى،  كما أمكن ضبط العميل سيئ النية وبحوزته الخاتم.

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في سياق متفصل، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن 9 جنيهات ذهب و5 غوايش وسلسلتين و2 أنسيال و4 حلقان و3 خواتم ودلايــة من داخل شقة أحد أقارب زوجها باستخدام نسخة من المفتاح.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بتسليم المسروقات لشقيقها "أمكن ضبطه" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل السيارة "ملكه" وكذا مشغولات ذهبية أخرى وبعض البطاقات الخاصة بالمجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية مديرية أمن الإسكندرية سرقة المشغولات الذهبية غويشة ربة منزل ونجلتها

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