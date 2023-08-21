الداخلية تضبط 1.5 مليون جنيه بحوزة تاجر عملة بالسوق السوداء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالاتجارغير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء ثروت المحلاوي مدير الأمن قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية تجاوزت الـ1,5 مليون جنيه – عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود)، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـية.