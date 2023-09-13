الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 10 أشهر.. ومخاوف من الإمدادات

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء المسائية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر، حيث سادj التوقعات بتقلص الإمدادات العالمية وزادت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من ليبيا، متجاوزة بذلك مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في بعض الدول مثل الصين.

ارتفاع أسعار النفط العالمية

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.8%، لتصل إلى 92.32 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 21 سنتًا، أو 0.6%، ليبلغ 89.03 دولار للبرميل.

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وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها بنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024، مستشهدة بأن هناك مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع، على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

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جاء هذا الارتفاع في أسعار النفط في ظل شح الإمدادات، بعدما قررت السعودية وروسيا تمديد تخفيضاتهما الطوعية لإمدادات النفط بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام.

مخاوف من نقص الإمدادات

كانت أسعار النفط قد انهت تداولاتها يوم أمس الثلاثاء، 12 سبتمبر، على ارتفاع بنسبة تقدر بحوالي 2%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، نتيجة لمخاوف من نقص الإمدادات.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات أسعار النفط خلال عامي 2023 و2024 بعد تمديد السعودية لتخفيضاتها الطوعية لإمدادات النفط حتى نهاية العام الجاري. 

 مخزونات النفط العالمية 

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تنخفض مخزونات النفط العالمية بنحو نصف مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2023، مما يتسبب في ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 93 دولارًا للبرميل في الربع الرابع.

معهد النفط الأمريكي

وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجات التقطير والبنزين الأسبوع الماضي، نقلًا عن أرقام معهد النفط الأمريكي يوم الأربعا، حيث ارتفعت مخزونات النفط الخام بحوالي 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر، على عكس توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار نحو 1.9 مليون برميل.

اسعار النفط 10 أشهر الإمدادات مخاوف برنت

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