دراسة: الولايات المتحدة تقف وراء ثلث خطط التوسع العالمية في مجال النفط والغاز

أظهرت دراسة حديثة، أن الولايات المتحدة الامريكية تقف وراء ثلث خطط التوسع العالمية في مجال النفط والغاز، مشيرة الى أن الصراع بين ادعاءات واشنطن بقيادة خط مكافحة تغيير المناخ وخططها لنمو الوقود الأحفوري .

وتوصلت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة تمثل أكثر من ثلث التوسع في إنتاج النفط والغاز العالمي المخطط له بحلول منتصف القرن، على الرغم من ادعاءاتها بالقيادة المناخية.

وتمتلك كندا وروسيا خطط التوسع الأكبر التالية، والتي يتم حسابها على أساس كمية ثاني أكسيد الكربون التي من المحتمل أن يتم إنتاجها من التطورات الجديدة، تليها إيران والصين والبرازيل.

وأظهرت البيانات الواردة في تقرير صادر عن مجموعة الحملة الدولية لتغيير النفط، أن خمس "دول شمال العالم" - الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج والمملكة المتحدة - ستكون مسؤولة عن ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي التوسع المخطط له من المشاريع الجديدة، من حقول النفط والغاز حتى عام 2050.

كافية لدفع درجات الحرارة العالمية

ستكون انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن التوسع في النفط والغاز المخطط له في العقود الثلاثة المقبلة أكثر من كافية لدفع درجات الحرارة العالمية إلى ما هو أبعد من حد 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة التي اتفقت عليها البلدان في عام 2021 في مؤتمر Cop26 في جلاسكو.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في عام 2021 من أنه لا يمكن إجراء عمليات استكشاف وتطوير جديدة للنفط والغاز إذا ظل العالم ضمن حد 1.5 درجة مئوية، لكن عدداً قليلاً فقط من البلدان التي تمتلك احتياطيات من النفط والغاز تتخلى عن عمليات التنقيب والحفر الجديدة.

وقال رومان إيوالين، مسؤول السياسة العالمية في منظمة Oil Change International والمؤلف المشارك للتقرير، إنه يجب على الدول أن تدعو إلى وقف التوسع في استخدام الوقود الأحفوري. وقال: "الأمر بسيط: عندما تكون في حفرة، فإن الخطوة الأولى هي التوقف عن الحفر". "إن أزمة المناخ عالمية بطبيعتها، ولكنها غير عادلة إلى حد فظيع. إن حفنة من أغنى دول العالم تخاطر بمستقبلنا من خلال تجاهلها عن طيب خاطر للدعوات إلى التخلص التدريجي بسرعة من الوقود الأحفوري.

وخلص التقرير الذي يحمل عنوان "مدمرو الكوكب: كيف تخاطر خطط استخراج النفط والغاز في 20 دولة بالتسبب في الفوضى المناخية"، والذي نُشر اليوم الثلاثاء، إلى أن 20 دولة كانت مسؤولة عن خطط لتطوير النفط والغاز الجديدة بحلول عام 2050 والتي ستضيف حوالي 173 مليار طن من الكربون. ثاني أكسيد إلى الغلاف الجوي. وهذا المبلغ يعادل الانبعاثات طوال عمر 1100 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، أو أكثر من ثلاثين عاما من الانبعاثات السنوية في الولايات المتحدة.

على النقيض من ذلك، إذا تخلت الدول عن جلب حقول النفط والغاز الجديدة إلى الإنتاج، فإن انخفاض الحقول الحالية يعني أن إنتاج النفط والغاز العالمي سيتباطأ بنحو 2٪ سنويًا من الآن وحتى عام 2030، و5٪ سنويًا من 2030 إلى 2030. 2050.