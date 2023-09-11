"أوابك" تكشف مؤشر أسعار النفط والغاز الطبيعي (إنفواجراف)

أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك » تقريرها اليوم بشأن مؤشر أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية في أسواق النفط العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

في السياق، قال تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، الإثنين، إن أسعار البترول استقرت على ارتفاع متأثرة بقوة الدولار والمخاوف الاقتصادية فى الصين على توقعات الطلب على الوقود مع استقرار سعر خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن قامت كل من السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات الانتاج.

وكشف تقرير الوزارة، تسجيل خام برنت90.74 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 87.51 دولار، خام أوبك 92.97 دولار.

المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية

في السياق، شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا في الجلسة الثالثة على التوالي، مع استمرار الإضرابات العمالية في بعض منشآت تصدير الغاز الأسترالية، صعدت العقود المستقبلية المعيارية بما يصل إلى 7.2% يوم الاثنين.

وتقدمت "شيفرون" بطلب إلى هيئة تنظيم العمل للمساعدة في حل نزاعها مع النقابات العمالية في منشأتي الغاز الطبيعي المسال بغورغون وويتستون.

وبدأ العمال إضرابات جزئية يوم الجمعة، ما يشكل تهديداً على المنشآت التي زودت الأسواق بـ7% تقريباً من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال العام الماضي. كما أدى التلويح بالإضراب إلى إثارة مخاوف سوق الغاز الأوروبية لأكثر من شهر، ما تسبب بدوره في تقلبات واسعة بالأسعار، وسلط الضوء على اعتماد العالم الكبير على تدفقات الوقود، ما تزال صادرات الغاز النرويجية عبر خطوط الأنابيب مضطربة بسبب أعمال الصيانة في المنشآت الرئيسية بالبلاد، حيث تمديد أعمال الصيانة الأوسع نطاقاً في حقل ترول العملاق حتى يوم الثلاثاء.