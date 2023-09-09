السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أوابك" تعلن مشاركتها فى القمة العالمية للهيدروجين الأخضر بدبى

أوابك
أوابك

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول « أوابك »، عن المشاركة كشريك مساند في القمة العالمية للهيدروجين الأخضر المقرر عقدها في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 25-26 أكتوبر 2023.

 القمة العالمية للهيدروجين الأخضر بـدبي

وكشف بيان للمنظمة عن أنه يسر الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن تعلن عن المشاركة كشريك مساند في القمة العالمية للهيدروجين الأخضر المقرر عقدها في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 25-26 أكتوبر 2023، والتي سيشارك فيها عدد من الخبراء وصناع السياسات والعاملين في مجال الهيدروجين للتباحث حول آفاق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقواعد التنظيمية والتشريعية وفرص التمويل والاستثمار.

كما ستشارك الأمانة العامة في اللجنة الاستشارية العليا للقمة، حيث سيمثلها المهندس وائل حامد عبدالمعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، كعضو في اللجنة الاستشارية، لنقل الخبرات بين أعضاء اللجنة، وتحقيق الفائدة المرجوة من عقد القمة.

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منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك القمة العالمية للهيدروجين الأخضر دبي دولة الإمارات العربية المتحدة جمال عيسى اللوغانى

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