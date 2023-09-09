"أوابك" تعلن مشاركتها فى القمة العالمية للهيدروجين الأخضر بدبى

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول « أوابك »، عن المشاركة كشريك مساند في القمة العالمية للهيدروجين الأخضر المقرر عقدها في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 25-26 أكتوبر 2023.

القمة العالمية للهيدروجين الأخضر بـدبي

وكشف بيان للمنظمة عن أنه يسر الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن تعلن عن المشاركة كشريك مساند في القمة العالمية للهيدروجين الأخضر المقرر عقدها في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 25-26 أكتوبر 2023، والتي سيشارك فيها عدد من الخبراء وصناع السياسات والعاملين في مجال الهيدروجين للتباحث حول آفاق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقواعد التنظيمية والتشريعية وفرص التمويل والاستثمار.

كما ستشارك الأمانة العامة في اللجنة الاستشارية العليا للقمة، حيث سيمثلها المهندس وائل حامد عبدالمعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، كعضو في اللجنة الاستشارية، لنقل الخبرات بين أعضاء اللجنة، وتحقيق الفائدة المرجوة من عقد القمة.