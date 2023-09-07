الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أمين عام "أوابك": المنطقة العربية تشهد اهتماما كبيرا بملف الطاقة المتجددة

ارشيفية
ارشيفية

قال المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك»، إن المنطقة العربية تشهد في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بملف تغير المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»  

وأضاف «اللوغاني» في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ بالمملكة البحرين، المناخ الذي يقام تحت الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال الفترة 5-7 سبتمبر 2023، أن المنظمة تدعم جهود الدول العربية في ملف تغير المناخ كونه من اهم الملفات في الفترة الأخيرة.

وكشف أن الدول العربية تحتاج لجميع أنواع الطاقة سواء الأحفورية أو الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجال في الوطن العربي متوفر للجميع، كما أن المنظمة تدعم بكل قوة جهود الطاقة النظيفة، ولكن يجب أن يتم النظر لهذا الملف بعقلانية ومنطقية، بحيث أن تكون هناك موازنة كبيرة للتقليل من الانبعاثات.

وتابع أن العالم يحتاج لجميع أنواع الطاقة وإلا سيكون هناك أزمة وميزان الطاقة لن يكفي الجميع، وإذا انخفض إنتاج النفط والبترول سيزيد الطلب عليه وهنا سيرتفع سعره كثيرًا، وكشف أن منظمة «أوبك » تقوم بعمليات استباقية تهدف فقط للتوازن في أسعار النفط والبترول العالمي، وجهودهم في ذلك جيدة ومشكورة، كما أنهم لا يحددون أسعار النفط في العالم، وإنما ينظرون إلى العرض والطلب العالمي فقط، لتحقيق هدف واحد وهو أن يكون السوق العالمي متوازن.

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المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ

كان قد انطلق يوم الثلاثاء الماضي، المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ، والذي يهدف لتعزيز استدامة المياه وموارد الطاقة في ظل الاهتمام العالمي للحد من تأثير تغير المناخ ووضع الحلول الفاعلة للتكيف مع التحديات التي تواجه العالم، وشارك في الفعاليات كبار المسؤولين من مختلف المجالات الصناعية والبيئية.

وقال خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية في مملكة البحرين، إن هذا المؤتمر يعد اجتماعًا مهمًا وفرصة جيدة لجميع المشاركين ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهنية المختلفة، لمناقشة الآليات الكفيلة بالاستثمار في استدامة المياه.

المنطقة العربية أوابك المناخ جمال عيسى اللوغانى الامين العام لمنظمة اوابك الدول العربية الطاقة الجديدة

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