أعلى مكاسب منذ يناير 2023.. منظمة "أوابك" تكشف المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول" أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، وكشفت تسجيل أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية، بلغت نسبتها حوالي 4.8% لخام برنت و7.2% لخام غرب تكساس الأمريكي، وتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير 2023 و شهر نوفمبر 2022 على الترتيب.

المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية

وكشفت " أوابك " العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، وهي المخاوف بشأن نقص الإمدادات على خلفية التوقعات بأن تمدد المملكة العربية السعودية الخفض الإضافي الطوعي لإنتاجها من النفط الخام البالغ 1 مليون ب/ي، واستمرار روسيا في خفض صادراتها بنحو 500 ألف ب/ي، خلال شهر أكتوبر القادم.

بالإضافة لانخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع بلغ حوالي 10.6 مليون برميل، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال العام الحالي، تزامناً مع ارتفاع الصادرات، و انخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية، في ظل ارتفاع الطلب المحلي عليه للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى حوالي 9.1 مليون ب/ي، قبل نهاية موسم القيادة الصيفي ، والمخاوف بشأن احتمال تأثر إمدادات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصفة الاستوائية Idalia التي تحولت إلى إعصار قبالة ساحل الخليج الأمريكي.

مخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية سلباً على إمدادات النفط الخام في الجابون

والمخاوف بأن تؤثر التوترات الجيوسياسية سلباً على إمدادات النفط الخام في الجابون التي بلغ المتوسط الشهري لصادراتها نحو 160 ألف ب/ي خلال الفترة (مايو - يوليو) 2023، انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى، ويعزز الطلب عليه.

وذكرت المنظمة ان الصين توجه نحو تكثيف الجهود لتعزيز اقتصادها المتعثر، وهو محرك رئيسي لارتفاع مستوى الطلب العالمي على النفط الخام، وارتفاع معدل البطالة الأمريكي بشكل أعلى من المتوقع مع تباطؤ نمو الأجور، مما زاد من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف مؤقتا رفع أسعار الفائدة.