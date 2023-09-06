الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يشيدان بالتنسيق العالي في "أوبك+"

بوتين وولي العهد
بوتين وولي العهد السعودي

اتفق  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، على أن خفض إنتاج النفط يساعد في استقرار السوق.

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس بوتين وولي العهد السعودي، ناقشا خلال اتصال هاتفي عددًا من القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز التعاون، كما أشاد الطرفان خلال الاتصال بالمستوى العالي للتنسيق في "أوبك+".

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وأضاف الكرملين، أن ولي العهد أعرب عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه المستمر لطلب المملكة العربية السعودية للانضمام إلى البريكس.

وأشار الكرملين، إلى أن الرئيس الروسي بدوره هنّأ القيادة السعودية على القرار الذي اتخذته قمة الرابطة في جوهانسبرج بهذا الصدد وأبلغه بأولويات رئاسة روسيا لمجموعة البريكس في عام 2024.

كما تم التقييم العالي لتفاعل البلدين في صيغة "أوبك بلس" أثناء المحادثة، وتمت الإشارة أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من إمدادات المواد الخام، تجعل من الممكن ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطوير التعاون بين البلدين، وتم النظر في عدد من القضايا المتعلقة بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار، كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية.

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الكرملين: لا اتفاق حول صفقة الحبوب حتى الآن

الكرملين: لا اتفاق حول صفقة الحبوب حتى الآن

وفي وقتٍ سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أنه لا اتفاق حول صفقة الحبوب حتى الآن رغم المباحثات الأخيرة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لأنها عملية "متعددة الأطراف".

وقال بيسكوف- في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) أمس "من غير الممكن التوصل إلى أي اتفاقات محددة، لأنه إذا تحدثنا عن صفقة الحبوب، فهذه عملية متعددة الأطراف.. وبالنسبة للغرب فقد رفض الالتزام بالشروط والمطالب الروسية، مما يجعل استمرارها غير ممكن.. لذلك، فإن الصفقة تتعلق بأطراف أخرى، وببساطة ليس من الممكن الاتفاق على شيء محدد بخصوصها في سياق الاتصالات الثنائية"

الرئيس الروسي ولي العهد السعودي النفط أوبك الكرملين

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