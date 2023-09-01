الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: نشر منشآت لإنتاج الأسلحة فى أوكرانيا سيفاقم النزاع

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في تخفيف التوتر وحل النزاع.

وقال بيسكوف للصحفيين: "من المؤكد أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا، لن يسهم في تخفيف حدة التوتر وتسوية الصراع حول أوكرانيا"، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

وتعليقًا على تصريحات بشأن بدء إنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا، قال بيسكوف: "بالطبع نحن ننظر لهذه التصريحات سلبًا. وبالطبع، أي منشأة لإنتاج الأسلحة، خاصة إذا كانت هذه الأسلحة تطلق علينا، تصبح هدفًا خاضعًا لاهتمام خاص من قبل عسكريينا".

لن يؤثر على عملياتنا العسكرية

وأضاف متحدث الرئاسية الروسية: "هذا لا يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري، كما لا يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى، على التحديد المسبق للتنفيذ الناجح واستكمال العملية العسكرية الخاصة".

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، كشفت أمس عن أن حكومة كييف وقعت اتفاقيات مع شركة الدفاع البريطانية "بى أيه إي سيستيمز"، لإنشاء كيان محلى في أوكرانيا، لمساعدة الأخيرة في زيادة إمداداتها من الأسلحة والمعدات.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها، إنها ستعمل بشكل مباشر مع كييف لاستكشاف الشركاء المحتملين لخطة إنتاج أسلحة مدفعية خفيفة عيار 105 ملم في أوكرانيا وفهم متطلبات أوكرانيا بشكل أفضل.

وقامت "بى أيه إي سيستيمز" باعتبارها أكبر مقاول دفاعي في المملكة المتحدة، بتصنيع الكثير من المعدات التي قدمتها بريطانيا والحكومات الأخرى لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وتعد بريطانيا موردًا دفاعيًا رئيسيًا لأوكرانيا، وأصبحت في مايو أول دولة تبدأ بتزويد كييف بصواريخ كروز طويلة المدى.

وغرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  بعد اجتماعه مع تشارلز وودبرن، الرئيس التنفيذي لشركة "بى أيه إي سيستيمز" قائلًا: "إن أفضل الأسلحة التي تساعد مقاتلينا حاليًا في الدفاع عن أوكرانيا يجب أن يتم إنتاجها في أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكى:"إن تطوير إنتاج الأسلحة لدينا هو أولوية قصوى".

 وكان زيلينسكي قال في مايو، إن الجانبين يعملان على فتح مكتب لشركة "بي أيه إي" في أوكرانيا.

وحسب "الجارديان"، تحرص كييف على تعزيز ترسانتها، من الطائرات بدون طيار والذخائر إلى الدبابات، بينما تحاول أيضًا تعزيز فرص العمل في اقتصاد مزقته الحرب.

txt

زيلينسكى: ممتن لدعم الدنمارك وتزويدنا بالمقاتلات ووقوفكم بجانب الشعب الأوكرانى

ولفتت الصحيفة إلى أن "بي أيه إي" التي استفادت من زيادة الإنفاق الدفاعي نتيجة للصراع، تقوم بتوفير خدمات التدريب والإصلاح للقوات المسلحة الأوكرانية.

الرئاسة الروسية نشر منشآت بريطانية إنتاج أسلحة الاراضي الاوكرانية الحرب “الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

مجموعة ليفربول فى الدورى الأوروبى.. محمد صلاح ورفاقه فى نزهة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

تشييع جنازة شقيق عمرو عبدالجليل من مسجد المدينة المنورة

حبس سيدة وابنتها وآخرين قتلوا جارتهم لسرقة ذهبها فى الإسكندرية

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

تشييع جنازة الربان محمود سعد بطل عملية الحفار فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال