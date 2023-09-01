لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا تدعم التعددية القطبية في العالم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعطت دفعة قوية لإحلال العدالة والتعددية القطبية في العالم.

جاءت تصريحات لافروف خلال كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا.

وخلال كلمته، ندد وزير الخارجية الروسي برغبة الولايات المتحدة وحلفائها في حكم العالم، ومحاولات الغرب لفرض نظام عالمي أحادي القطب، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

لافروف: انضمام الإمارات لمجموعة بريكس سيكون إيجابيا للغاية

وحول انضمام الإمارات لمجموعة بريكس، أكد لافروف أن تأثير انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس سيكون إيجابيا للغاية.

وأشار “لافروف” إلى أن الإمارات هي الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي، في إطار جامعة الدول العربية، ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين 10 مليار دولار ومتجه نحو الزيادة.

وأوضح أن نجاح العلاقات الثنائية بين روسيا والإمارات يعود في أن كلا الدولتين ينطلقان من مصالحهما الوطنية، ولا يلتفتان إلى أي ضغوط من شأنه أن تدفع نحو التضحية بتلك المصالح، ومصالح تنمية الاقتصاد الوطني.

كما أكد لافروف على أن المستقبل مزدهر للغاية، مشيرا إلى الشراكة بين الجامعات الروسية والإماراتية ممثلة في معهد موسكو للعلاقات الدولية والمعاهد التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاءت تصريحات لافروف حول الإمارات ردا علي سؤال طالب إماراتي يدرس بالسنة الأولى في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية .

وفي وقت سابق من اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي الروسي، اليوم الجمعة، محاولة كييف شن هجمة باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق بيلجورود.

جاء هذا وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت الدفاع الروسية إلي أنه تم إحباط محاولة أخرى، من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية.