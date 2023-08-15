وزير الخارجية الروسي: الغرب يزيد من خطر صدام القوى النووية بسبب أوكرانيا

علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، مجددا على استمرار تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة والمعدات.

وأكد لافروف أن الغرب بضخه السلاح إلى أوكرانيا يؤجج الصراع ويزيد من خطر صدام القوى النووية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.

وقال لافروف: “اليوم تضخ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي المزيد من الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، من أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي المتمثل في احتواء روسيا وتقسيم العالم الروسي".

وشدد لافروف على أن ذلك يؤجج الصراع ويثير الانتشار غير المنضبط للأسلحة حول العالم، مستدركا "إن طريقتهم المغامرة وغير المسؤولة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

بوتين: تهديدات الناتو المستمرة سببها تصرفات الغرب الاستعمارية

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن الدول الغربية تخطط لدمج قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" مع تكتل "أوكوس".

وأوضح بوتين، خلال كلمته أمام مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن حلف الناتو يسعى بشكل متواصل إلى تحديث قدرته الهجومية.

وأضاف بوتين أن دول الناتو تواصل بناء وتحديث قدراتها الهجومية، وأن واشنطن تسعى جاهدة إلى إعادة صياغة نظام التفاعل بين الدول الذي تطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يجدر الإشارة إلى أن كلا من أستراليا وأمريكا وبريطانيا أعلنت، في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية أمنية تحمل اسم (أوكوس) "AUKUS"، تركز على بناء أسطول غواصات نووية أسترالية بنهاية ثلاثينيات القرن الحالي.